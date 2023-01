Lecce-Milan 2-2 | Bennacer | “La Supercoppa si deve vincere”

...00 ASVEL - Valencia 79 - 83 20:00 Panathinaikos - Maccabi 88 - 86 20:30 Milano - algiris 61 - 66 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00 Cremonese - Monza 2 - 3 18:002 - 2 20:45 ...Ilha chiuso una 7 giorni da incubo (rimontato dalla Roma, eliminato in Coppa Italia) non andando oltre al 2 - 2 in casa del. Sotto alla pausa per 2 - 0, i rossoneri hanno riacciuffato il ...Il 2-2 di Lecce solleva nuovi interrogativi sulla tenuta della rosa a disposizione del tecnico parmigiano, che però insiste: "Siamo al completo, devono recuperare gli infortunati".Pareggio per 2-2 tra Lecce e Milan nell'anticipo della 18/a giornata di Serie A, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. Al doppio vantaggio dei padroni di casa grazie all'autogol ...