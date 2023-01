Lecce-Milan 2-2 | Bari-Parma 4-0 | Virtus Francavilla Fontana-Foggia 1-0 Calcio

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ottimo primo tempo del, andato subito in vantaggio grazie ad autogol di Theo Hernandez ed al grave errore difensivo del. Raddoppio dei salentini a metà primo tenpo. I campioni d’Italia sono stati protagonisti di una ripresa appena migliore della pessima prima parte e, con reti di Leao e Calabria, hanno paregguato. Si è dunque conclusa sul 2-2 la partita valida per la diciottesima giornata del campionato didi serie A. Serie B: tripletta del capocannoniere Cheddira nel 4-0 con cui ilha sconfitto il. La rete finale è stata siglata da Salcedo. Superiorità dei pugliesi palesata, appunto, dal risultato. Serie C girone C: nell’anticipo odierno1-0. L'articolo ...

La Gazzetta dello Sport

