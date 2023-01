Lecce-Milan 2-0 | la moviola | regolare il gol di Baschirotto | LIVE NEWS

La Gazzetta dello Sport

1 La Lega Serie A ha preso la sua decisione ufficiale sull'episodio che ha portato al gol dell'1 - 0 nella sfida frasul cross dalla sinistra dopo l'errore di Kalulu Theo Hernandez e Blind si fiondano in contemporanea sulla palla che schizza poi alle spalle di Tatarusanu. Gol o autogol La decisione è ...Al Via del Mare, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Via del Mare va in scena il match valido per la 18ª giornata di Serie A trae ... Lecce-Milan 2-0: autogol di Hernandez e gol di Baschirotto | La Diretta 43' Cross dalla destra di Calabria, Giroud salta più in alto di tutti e di testa costringe Falcone ad un grande intervento. 39' Gran palla di Saelemaekers in area per ...Disastroso avvio del Milan in casa del Lecce e dopo due minuti i salentini sono in vantaggio. Come Con un piccolo giallo, visto che il gol è da attribuire per quanto riguarda la paternità. La rete no ...