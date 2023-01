Lecce | le pagelle di CM | Di Francesco l’uomo in più | Baschirotto si ripete di testa | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di sabato 14 gennaio 2023) 2023-01-14 21:05:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com:-Milan 2-2 Falcone 6: ribatte la ghiotta occasione di Pobega, sisul colpo didi Giroud con cui toglie la palla dall’incrocio. Dopo una gran parata si fa sorprendere sul primo palo. Gendrey 6: tante sovrapposizioni che lo portano anche in area avversaria sfiorando il tris, il secondo tempo avrebbe richiesto più concretezza nelle sue scorribande.6,5: sbuca dietro ai saltatori per infilare il secondo gol stagionale ancora di. Insieme al compagno sbaglia sul gol del pari quando lascia da solo Calabria, poi continua a proteggere l’area. Umtiti 6,5: preciso in marcatura e si concede qualche giocata di classe in mezzo al campo, peccato si perda Giroud nel ...