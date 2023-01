Lecce | Di Francesco | 'Fiducia grazie alla classifica | ma non perdiamo l'umiltà'

Calciomercato.com

FORMAZIONI UFFICIALI- MILANLECCE (4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di. All. BaroniMILAN (4 - 2 - 3 - 1): ...Commenta per primo Federico Di, attaccante del, ha parlato a Dazn prima della sfida col Milan: 'Ci sarà un pubblico stupendo, dovremo giocare con voglia ed entusiasmo ma anche umiltà. La classifica ci dà fiducia, ... Lecce, Di Francesco: 'Fiducia grazie alla classifica, ma non ... Calcio d'inizio alle ore 18. Dopo la brutta figura in Coppa Italia i rossoneri cercano il riscatto: tornano Theo e Giroud, Tonali squalificato. Il Lecce per dare continuità alla striscia di cinque ris ...Continua il tour di presentazioni del libro scritto a quattro mani da Clio Evans ed Emanuele Spedicato intitolato “Destini. Due cuori e la vita che vince” edito da ...