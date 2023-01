Lecce | Baroni | ' Se avessimo fatto terzo gol gara del Milan compromessa'

ItaSportPress

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ": 'Se avessimo fatto ...(4 - 3 - 3) : Falcone 5.5; Gendrey 6, Baschirotto 7.5, Umtiti 6.5, Pezzella 6 (17'st Gallo 6);... Allenatore:7. MILAN (4 - 2 - 3 - 1) : Tatarusanu 6; Calabria 7 (41'st Kjaer sv), Kalulu 4, ... Lecce, Baroni: “Uscire dal campo morti e sfiniti contro il Milan” Il tecnico del Lecce, al sesto risultato utile di fila, elogia la squadra per l'atteggiamento avuto in campo anche se nel secondo tempo ha abbassato troppo il baricentro.Con un 'quasi' un tempo per parte si può riassumere il resoconto della partita, disputatasi nel pomeriggio di sabato al Via del Mare, tra Lecce e Milan, terminata in parità con il risultato di 2-2. I ...