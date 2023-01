Lecce | Baroni | “Colombo pronto per il Milan? Ce lo teniamo stretto” | News

ItaSportPress

Ilgioca bene, è una squadra in fiducia, gioca un calcio intenso e con qualità. Complimenti ai giallorossi e a". . 14 gennaio 2023Commenta per primo Marco, allenatore del, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio con il Milan e si è soffermato su Lorenzo Colombo , attaccante in prestito dai rossoneri: 'E' pronto per il Milan Lorenzo è un ... Lecce, Baroni: “Uscire dal campo morti e sfiniti contro il Milan” Il tecnico del Lecce, al sesto risultato utile di fila, elogia la squadra per l'atteggiamento avuto in campo anche se nel secondo tempo ha abbassato troppo il baricentro.Con un 'quasi' un tempo per parte si può riassumere il resoconto della partita, disputatasi nel pomeriggio di sabato al Via del Mare, tra Lecce e Milan, terminata in parità con il risultato di 2-2. I ...