Le Vele Scarlatte | per fortuna Pietro Marcello crede ancora al cinema come arte della visione

Leggi su optimagazine

(Di sabato 14 gennaio 2023) Con Lesegna una nuova tappa del suodallo stile apolide e spiazzante, filtrando la sua passione, ossessione quasi per la storia e le ideologie del Novecento – palpabile nell’originale uso delle immagini d’archivio, presenti con discrezione anche qui – attraverso le maglie di un racconto quasi fiabesco, di abbagliante ricercatezza formale. La storia è tratta dal romanzo omonimo di Aleksandr Grin, autore russo del primo Novecento sospeso tra toni avventurosi e romanticismo fantastico.ha riscritto la storia in molte sue parti insieme all’usuale collaboratore Maurizio Braucci e a Maud Ameline e Geneviève Brisac (il film è coproduzione italo-franco-tedesca, girata oltralpe e in francese). In un imprecisato luogo del Nord ...