Le spiagge che si illuminano | un fenomeno spettacolare | ecco dove sono

(Di sabato 14 gennaio 2023) Spiaggia, sole e relax, bagnasciuga e stelle nel cielodue delle combinazioni più romantiche e spettacolari al mondo. Non tutti sanno però che c’è una terza possibilità, camminare al calar del sole su una spiaggia con il mare illuminato. Sembra qualcosa di molto particolare e strano ma invece è realtà ed esiste sul serio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Vanity Fair Italia

... ma anche per dare risposta alle richieste da tanti cittadinivogliono impegnarsi in azioni di riqualificazione die mare, promuovendo nuove iniziative ecologiche. "E' essenziale formare ...... Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono sempre più innamorati e unitimai. Uomini e Donne: Ida ...un viaggio per Miami e i due stanno trascorrendo alcune giornate indimenticabili sulle... Tenerife: piscine naturali, spiagge nere e vulcani. Cosa vedere (tutto l'anno) Uno Stato, due isole: Antigua e Barbuda, una lussureggiante e mondana, l'altra arida e dal fascino selvaggio. Parola d'ordine: salvare l'ecosistema ...L'uccisione di giovani bufalini rappresenta un atto illegale ma che purtroppo è ancora diffusa sul nostro territorio ...