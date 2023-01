Le pagelle di Cremonese-Monza 2-3 | è tornato Caprari!

(Di sabato 14 gennaio 2023) Riportiamo ledel match tra. I ragazzi di Palladino, sbancano lo Zini di Cremona con una vittoria scoppiettante per tre a due. Per Alvini ora la situazione è davvero delicata, per i grigiorossi pronto a subentrare uno tra Roberto D’Aversa e Davide Ballardini. Come richiesto dalla società ad inizio stagione, ilsta dimostrando di poter lottare tranquillamente per la parte sinistra della classifica. LediPrima delledi giocatori e allenatori di, riportiamo quella del direttore di gara. Massa 5 – Nel primo tempo non vede un rigore clamoroso ai danni di Izzo, nella ripresa sbaglia tante scelte sui duelli individuali. ...

Nella ripresa pesca perfettamente Ciofani in area per il gol che riaccende le speranze dellae salva un gol su Colpani. Tsadjout 5,5 : Svaria per il fronte d'attacco senza riuscire a ...Quando vede grigiorosso si esalta: terzo gol in carriera alla. (dal 21' s.t. D'Alessandro 5,5 Affronta Valeri nel suo miglior momento e lo ferma con le cattive, venendo ammonito) Caprari 7 :... Cuore Cremonese ma non basta: allo Zini passa il Monza 2-3 SERIE A - I promossi e i bocciati della sfida disputata allo Zini. Il migliore in campo è Caprari, autore di una doppietta.Cremonese-Monza: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI e i GOL del match valevole per la diciottesima giornata della Serie A ...