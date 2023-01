Le indagini di Lolita Lobosco 2 | anticipazioni seconda puntata | un volto dal passato per Lolita

(Di sabato 14 gennaio 2023) Dopo il successo del primo appuntamento, Ledi2 prosegue con una nuova: ecco cosa accadrà. La messa in onda è fissata per la prossima domenica 15 gennaio, in prima serata su Rai Uno: scopriamo ledel secondo episodio. Debutto con il botto per Ledi2. L’acclamata serie di Rai Uno, con Luisa Ranieri nei panni del vicequestore di Bari, ha confermato il suo successo anche con il primo appuntamento della nuova stagione, che ha registrato un’audience di oltre 6 milioni di telespettatori, pari al 33,5% di share. Rispetto al primo capitolo, che contava 4 puntate, la serie è stata estesa fino a 6 prime serate. Insomma, ...

... LediLobosco e Che Dio ci aiuti - avevano messo in scena storie di donne che inventavano stupri e maltrattamenti. Aestetica Sovietica aveva stigmatizzato la narrazione sulla ...... recentemente tornato sul piccolo schermo con record di ascolti al fianco di Luisa Ranieri nella seconda stagione de 'LediLobosco' (in onda su Rai 1). advertisement Ad accompagnarlo ...Il Sud conquista il pubblico televisivo grazie alle fiction in auge: Le indagini di Lolita Lobosco, La vita bugiarda degli adulti e The Bad Guy ..."Dobbiamo indignarci per la narrazione che Rai Fiction veicola da anni rivolgendosi a un vastissimo pubblico..." - dal blog di N. Somma ...