Le accise | l’inflazione e l’opposizione Le sfide di Meloni viste da Pombeni

Leggi su formiche

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il governo è alle prese con il primo vero scoglio. Si alzano i prezzi al distributore e il malcontento serpeggia. Per ora i benzinai, dopo il confronto con Palazzo Chigi, hanno congelato lo sciopero. I ministri Giorgetti e Urso hanno ‘parato’ un colpo che rischia di rompere più di un equilibrio. Anche in maggioranza le frizioni non mancano. “Il problema non sono lein sé, ma il contesto in cui sono arrivati questi rincari”. L’analisi del politologo e saggista Paoloparte da lontano. A lui abbiamo chiesto se esiste una rotta metodologica che da da un lato porti avanti i provvedimenti di cui il Paese ha bisogno e dall’altro non faccia precipitare il consenso. Professore, perché lesecondo lei sono solo la punta dell’iceberg? Di per sé, abbiamo avuto anche altri momenti nei quali i prezzi dei carburanti sono ...