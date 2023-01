Lazio | Zaccagni e Anderson verso il rinnovo

(Di sabato 14 gennaio 2023) Lalavora ai rinnovi di due pedine fondamentali: Mattiae Felipe. Sembra essere questa la direzione intrapresa dalla società biancoceleste, alle prese con un inizio di 2023 complicato. Una sconfitta con il Lecce e un pareggio contro l’Empoli, entrambi dopo aver subito una rimonta, hanno gettato ombre sulla stagione laziale. E per lanciare un segnale di fiducia, soprattutto a Maurizio Sarri, ecco che Tare potrebbe concretizzare il prolungamento di due elementi cruciali dello scacchiere del Comandante. Per dare una nuova svolta positiva a una stagione che sta per entrare nel vivo. MattiaPerni dellablindati A tracciare un quadro della situazione in casaè Il ...

(4 - 3 - 3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic - Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile,. Sassuolo -: chi vince Sassuolo Pareggio...Lasi muove sul mercato, anche se non su quello in entrata, bensì sul fronte rinnovi. Nello ... ovvero il brasiliano Felipe Anderson e l'ex Hellas Verona Mattia. Il brasiliano è in ...[themoneytizer id=”99064-6] Ciro Immobile deve accelerare. Tenendo conto dei 9 campionati in Serie A, tra cui quello in corso, in cui è stato titolare, solo una volta è arrivato al giro di boa avendo ...[themoneytizer id=”99064-6] La vita da esterni sarà sempre dispendiosa con Sarri, ma Zaccagni e Felipe Anderson sono ripartiti alla grande in questo nuovo anno. L’ex Hellas ha sempre detto di puntare ...