In conferenza stampa il tecnico della, Maurizio, torna a parlare della corsa Champions Champions e si infiammaPeriodo difficile per la, che dopo essere passata in vantaggio nelle partite continua ad avere cali ...... MaurizioIn conferenza stampa parla Maurizio, allenatore dellache contro il Sassuolo deve riprendere il cammino verso la Champions dopo le ultime prestazioni deludenti della ...Giornata di vigilia per la Lazio di Maurizio Sarri che domani, domenica 15 gennaio, affronterà il Sassuolo. "Vogliamo rimanere mentalmente dentro la partita per 100 minuti… Leggi ...FORMELLO - La conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo - Lazio. In vista della sfida in programma domenica 15 gennaio alle 12.30, Maurizio Sarri parlerà in sala stampa alle 13 per ...