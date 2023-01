Lazio | Sarri punta il Sassuolo | ' Basta blackout La Champions? Ci proveremo'

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tornare a vincere. E' l'imperativo categorico di unache ha iniziato in maniera molto deludente il 2023, con un solo punto in due partite (con Lecce ed Empoli). Serve una svolta immediata, la ...

Penso, per esempio, ai minuti finali di- Empoli. Una volta che l'arbitro ha dato il recupero non si doveva più giocare'. Sogno Championsnon vede l'ora di ripartire, anche per non ...Mauriziodifende Milinkovic - Savic dopo le critiche piovute negli ultimi giorni verso il serbo: la risposta del tecnico MILINKOVIC ...Durante la conferenza stampa di presentazione alla vigilia di Sassuolo-Lazio, l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha risposto a delle domande sulla lotta Champions e sul ...Questa una delle domande poste all’allenatore della Lazio Maurizio Sarri nella conferenza stampa di vigilia del match con il Sassuolo.