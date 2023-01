Lazio | Sarri | Parla di Milinkovic e della Lotta per lo Scudetto

Leggi su justcalcio

(Di sabato 14 gennaio 2023) Un’altra prova dura per ladi! “Vogliamo rimanere concentrati per 100 minuti“: queste le parole di Maurizioin vistasfida di domani tra Sassuolo e. Una partita che si preannuncia difficile, con il Sassuolo che fa sempre bene in casa, soprattutto contro le grandi. Lo sa bene, che hato anche di Dionisi, un allenatore interessante, come De Zerbi e Palladino, che stanno emergendo come stelle.ha poi spiegato: “Lasi è allenata bene, con ottimi risultati. Ma la tristezza dei ragazzi per i risultati recenti è stata una macchia sulla settimana. I dati fisici degli ultimi 20? di gioco sono in linea con i primi, ma dobbiamo trovare un modo per superare la stanchezza mentale. Abbiamo ...