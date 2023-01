Lazio | Milinkovic scaccia le voci e prepara la riscossa

Non ci vuole un genio per capire quanto peserebbe una panchina dicontro il Sassuolo , in campo e fuori, a Formello e sul mercato, sul presente e sul futuro, sulle residue possibilità che non vada via a zero. Un'esclusione farebbe pensare innanzitutto a ..., tocca a Lotito: 'Torniamo uniti'. Vanno sciolti i nodi- Savic e Luis Alberto MERCATO Continua ad allenarsi in gruppo invece Fares, vicino alla prima convocazione. Il suo entourage ...Non ci vuole un genio per capire quanto peserebbe una panchina di Milinkovic contro il Sassuolo, in campo e fuori, a Formello e sul mercato, sul presente e sul futuro, sulle residue possibilità che no ...Il mercato degli svincolati è sempre seguito con attenzione dalla società di Lotito: il centrocampista lascerà l'Inter a parametro zero ...