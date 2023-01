(Di sabato 14 gennaio 2023) Il servizio completo nell'edizione della Gazzetta della Martesana in edicola e nell' edizione sfogliabile online per smartphone, tablet e Pc da sabato 13 gennaio 2023.

Prima la Martesana

Izzo 6,5 : La Cremonese glispazio per avanzare e lui risponde conquistando il calcio di ... (dal 69' Colpani 6 Entra con il piglio giusto e si fa spesso trovaresulla trequarti) Pessina 6,...Eseguiti i primi controlli, il personale medico ha preferito t enerlo in osservazione alsoccorso fino all'indomani , quando sarebbero stati fatti ulteriori accertamenti. Il giorno seguente, ... Lascia il Pronto soccorso di Segrate eludendo la sorveglianza, lo ritrovano a Monza E’ riuscito a lasciare il San Raffaele di Segrate, probabilmente in stato confusionale, senza che nessuno se accorgesse e alla fine è stato ritrovato a Monza. Protagonista della vicenda un 76enne che ...Gli esami hanno escluso delle lesioni. Il capitano è disponibile per il match di domenica sera Ha scelto di nuovo la via del silenzio, José Mourinho, alla vigilia della gara contro la Fiorentina che s ...