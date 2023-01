(Di sabato 14 gennaio 2023) Il candidato alla segreteria del Partito democratico pizzicato in Umbria: non si è preoccupato che il van fosse parcheggiato in zona vietata

ilGiornale.it

E questo è il PD, l'al. Questo è dare il buon esempio Pensiamo di no. Restiamo in attesa delle scuse da parte del presidente Bonaccini, del PD umbro e del sindaco e invitiamo il ...Il loro improvviso raggiungimento del, che vedono come una loro vittoria su 40 Paesi potenti, non ha fatto altro che aumentare la loro(religiosa e nazionalistica) a un livello ... "L'arroganza al potere". Il van di Bonaccini in divieto di sosta ad Assisi Nella storia dell’ultimo secolo i colpi di Stato sono stati tantissimi: ma cosa rende diverso il Golpe bolsonarista, fotocopia dell’assalto a ...