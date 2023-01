L’Anpi a Milano libera di indottrinare nelle scuole | quel ciclo di “lezioni” che fa imbufalire il centrodestra

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 14 gennaio 2023) Con la scusa dell’antifascismo in assenza di fascismo il Municipio 9 diha concesso il patrocinio e l’utilizzo gratuito della Civica Stamperia aldi Dergano per la solita opera di indottrinamento confezionata su misura per i bambini e i ragazzi che frequentano elementari e medie in questa quadrante alla periferia nord del capoluogo lombardo. Si tratta di undi “Letture: verso una nuova resistenza. Non solo 25 aprile”. In collaborazione conlavoreranno le biblioteche municipali, le librerie Mamusca e Scamamù e la Cooperativa Sociale Coesa Ascolto Circolare. Ogni 25 del mese, da gennaio fino a novembre, ci sarà in programma un appuntamento con la vulgata resistenziale. L’ideologia: il caso deldi Dergano Certamente non ...