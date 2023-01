La vittoria di Soledar non sarebbe una gran vittoria per la Russia

...che stanno arrivando da. "Dispiace", dice il vescovo. "Sono notizie che ci addolorano tantissimo ma anche guardando a tutte queste notizie noi siamo convinti e siamo coscienti che la...Il destino diresta sconosciuto, nella feroce battaglia tra truppe ucraine e russe. Mosca annuncia la presa della città - che rappresenterebbe per il Cremlino una raradopo una serie di battute d'...Cosa succede dopo la conquista russa della città ucraina di Soledar, che Kiev continua a smentire: da un lato è una buona notizie per Mosca dopo ...Secondo il generale, ex consigliere per la sicurezza americana, quella di Soledar è una vittoria importante per i russi ma non segna un’inversione di tendenza ...