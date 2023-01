La tragedia di Elya | la bambina morta di infarto a 6 anni per paura delle bombe russe

Ucraina,sotto le bombe muore a 6 anni per un attacco di cuore L'ambasciata Ucraina in Italia ha annunciato la morte di, la bimba di 6 anni deceduta per un attacco di cuore. La bambina è vissuta quasi un anno a pochi chilometri dai combattimenti nel Sud est ucraino. 'di 6 anni di Avdiivka ha vissuto a cinque ...Morta di infarto per le bombe di Putin, il dramma di: 'Aveva solo 6 anni, da febbraio nascosta ... 'Doveva essere un'esperienza adrenalinica, ma si è trasformata in una', ha detto l'...Viveva a Avdiivka con la famiglia, a pochi chilometri dal fronte. Per 11 mesi ha vissuto nei sotterranei per proteggersi dalla bombe, il suo cuore non ha retto ...Ucraina, Elya sotto le bombe muore a 6 anni per un attacco di cuore L'ambasciata Ucraina in Italia ha annunciato la morte di Elya, la bimba di 6 anni deceduta per un attacco di cuore. La bambina è vis ...