La tigre è tornata. Federica Brignone vince il supergigante a Sankt Anton

AGI - La '' è. Federica Brignone ha vinto il supergigante di Coppa del mondo di Sankt Anton centrando il primo trionfo stagionale ed il ventunesimo della carriera diventando così la sciatrice ...Oltre alla descrizione della Victoria, l'unica navedal viaggio, e alla rappresentazione di ...era in grado di trasformare attraverso la sua innata capacità pittorica un gatto in unae i ...Il podio conquistato nella Coppa dle mondo vale la vittoria numero 118 nella storia dello sci alpino italiano al femminile. Con 21 successi, la carabiniera valdostana supera i venti di Sofia Goggia ...Quattro squadre racchiuse in due punti può essere il miglior spot per il 2023. Sporting San Cesareo, Atletico Monteporzio, Valle Martella e Tigre tornano in campo per giocarsi il balzo in Promozione.