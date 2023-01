La storia della scrittrice che finse il suicidio due anni fa Resuscitata sui social | fan furiosi | «Morta per farsi pubblicità»

Leggi su open.online

(Di sabato 14 gennaio 2023) Aveva finto la propria morte, incassando la colletta dei fan per il funerale, e ora rivela che era tutta una menzogna. È ladi Susan Meachen,americana di romanzi rosa che a settembre 2020 aveva finto di essersi suicidata pubblicando un post su Facebook a firmafiglia in cui veniva spiegato che si era uccisa a causa del bullismo subito dai colleghi scrittori. Allora i fan, appresa la notizia, erano insorti e avevano deciso di finanziare le spese per il funerale e di contribuire all’edizione e alla promozione del suo ultimo libro. Ma non solo. In solidarietà alla collega vittima di bullismo, un gruppo di autori aveva realizzato un’antologia dedicata a lei con l’appello di «tenere il bullismo al suo posto nella narrativa». Tante opere di bene per la, ma che si sono rivelate essere ...