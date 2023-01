La stoccata di Piqué contro Shakira è la risposta alla sua canzone

(Di sabato 14 gennaio 2023) Anchedanno modo al gossip di riempire le pagine delle riviste e dopo l’ultimadell’artista colombiana ecco anche ladel padre dei suoi figli. Gerardcome tutti nelle ultime ore deve avere ascoltato il brano in questione, un vero attacco dprima all’ultima parola a luisua giovane fidanzata.si è definita una Ferrari, un Rolex, l’altra è una Twingo, un Casio. A noi fa sorridere tutto questo ma si tratta di vita reale e lo è anche ladel calciatore.ha accusato l’ex di averla tradita ma sappiamo bene che i pettegolezzi dicono anche altro. Tutto è finito nella cronaca rosa ma più di tutto adesso c’è il brano diche sta ...

Evidentementeci teneva a far sapere a Shakira che la storia con Clara non è una scappatella ma una cosa seria. Larimbomba sul web e il match tra i due ex innamorati si fa sempre più ...Shakira contro