Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky , in un'intervista alla televisione polacca Tvp, rilanciata oggi da La. 'Hanno cambiato posizione solo dopo averci visto difendere il ...La straordinaria vittoria del Napoli contro la Juventus ha attirato l'attenzione dei media internazionali ed ha avuto grande risalto in tutto il mondo. Ecco come i più importanti quotidiani e siti ...ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - La stampa estera elogia il Napoli: "Goleada storica e profumo di Scudetto". Secondo le testimonianze del quotidiano, la stampa ...La straordinaria vittoria del Napoli contro la Juventus ha attirato l'attenzione dei media internazionali ed ha avuto grande risalto in tutto il mondo. Ecco come i più importanti quotidiani e siti spo ...