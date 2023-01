La sorella di Nikita Pelizon pungente con i Vipponi e contro Oriana Marzoli

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 14 gennaio 2023) Nel corso delle ultime ore, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7, una delle gieffine sarebbe finita nuovamente sotto attacco. Di chi parliamo? Ovviamente diche, come dicevamo, è finita al centro degli attacchi da parte degli altridel reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma, a intervenire in sua difesa, ci avrebbe pensato laJessica che ha riservato delle parole pungentialcuni coinquilini della gieffina, in particolar modo. Ecco cosa ha riferito la ragazza. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Ladi, Jessica, si scaglia...