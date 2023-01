La Russa | non è buon italiano chi non aprezza successi Meloni in Ue

Il Post

"Il fatto che l'Italia cominci ad avere più peso in Europa deve piacere a tutti: se a qualcunopiaceè un buon italiano". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La, intervistato sul palco della kermesse organizzata a Milano da Fratelli d'Italia per le regionali in Lombardia."Malgrado ...Sebbene il governo ucraino abbia più volte smentito che l'insediamento di Soledar, vicino a Bakhmut,sia caduto in manocome rivendicato ieri da Mosca, il capo del gruppo di mercenari Wagner, Evgheny Prigozhin, si è recato sul posto per consegnare medaglie agli uomini che hanno "preso" la ... La vittoria di Soledar non sarebbe una gran vittoria per la Russia MILANO (ITALPRESS) – “Le riforme deve farle il Parlamento: un indirizzo del Governo ci sta, ma il protagonismo deve essere del ...Milano, 14 gen. (askanews) - 'Il fatto che l'Italia cominci ad avere più peso in Europa deve piacere a tutti: se a qualcuno non piace non è un ...