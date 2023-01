La Russa | Mi criticano perché rosicano Io sono imparziale

Internazionale

... che regola il regime di cessate - il - fuoco e la presenzain Karabakh, non prevede alcuna ... I responsabili politici e gli esperti chel'Azerbaigian tendono a dimenticare che durante ...... con il portavoce della PresidenzaDmitry Peskov che ha per due volte corretto le parole del ...di una legge per la confisca dei beni per i russi che hanno lasciato il Paese o chela ... Dopo l’attacco di Makiïvka, i russi criticano il loro esercito - Pierre Haski La proposta di confiscare i beni ai russi che hanno lasciato la patria ha messo in subbuglio i vertici del Governo russo, ancora una volta in discordia.(Adnkronos) – Una nuova crepa si è aperta, sotto gli occhi di tutti, nel regime in Russia. Dopo lo scontro in atto fra i mercenari di Evgheny Prigozhin e i militari inquadrati nei ranghi, riconfermato ...