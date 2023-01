La risposta di Gerard Piqué a Shakira | Questo orologio è per sempre

Leggi Anche Shakira rompe il silenzio dopo la separazione con Piqué: 'Uno dei momenti più bui della mia vita' BOTTA ETRA I DUE EX Shakira ePiqué, che si sono separati l'estate scorsa dopo 11 anni insieme e due figli, Milan e Sasha , si attaccano a suon di frecciatine. La cantante gliele ha cantate ...... la Kings League ,ha sorpreso tutti facendo un annuncio : "La Kings League ha raggiunto un ... Nessun accordo ovviamente, ma una chiara e ironicaalla sua ex moglie e alla frase della ...(Corriere della Sera) Gerard Piqué ha risposto a Shakira in diretta stupendo tutti: ha annunciato un accordo di sponsorizzazione con la Casio, che nella canzone della colombiana era diventata sinonimo ...Gerard Piqué ha risposto a Shakira in diretta stupendo tutti: ha annunciato un accordo di sponsorizzazione con la Casio, che nella canzone della colombiana era diventata sinonimo del basso livello de ...