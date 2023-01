La quintessenza dello stile Dolce & Gabbana nella nuova collezione maschile

Leggi su lifeandpeople

(Di sabato 14 gennaio 2023) Life;People.it Parola d’ordine: essenza. Sono tornati al proprio DNA sartorialeper laAutunno-Inverno 2023 presentata alla settimana della modadi Milano. Sulla passerella meneghina sfilano 81 look, dove spicca la tonalità del nero, simbolo del rigore e dell’eleganza. La vera essenza diUna scelta, quella di produrre l’80% delle silhouette utilizzando la palette nera, utilizzata per far emergere a pieno la vera essenza del brand, come spiegato dagli stilisti nel pre sfilata: «Avevamo voglia di tornare al DNA, l’essenza del nostro marchio perché in questo momento abbiamo tutti gli occhi così pieni di immagini che ci siamo detti -hanno detto i due designer – facciamo ciò ...