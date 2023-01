La puntuale risposta di Piqué a Shakira | «Questo orologio è per la vita»

(Di sabato 14 gennaio 2023) Con un Casio al polso, l’ex difensore del Barcellona, in una diretta su Twitch, ha risposto alla vendetta musicale della ex moglie che lo ha accusato di aver scambiato un Rolex con un Casio, una Ferrari con una Twingo, implicando il minor valore della seconda scelta

Ovviamente ladi Costanzo è arrivata: anche il marito di Maria De Filippi si è detto dispiaciuto per il rischio che Donatella possa dover dire addio al programma del sabato ......00 se le ultime 6 rate pregresse sono state pagate in manierae se lo sviluppo del ... Alcune linee di credito mirate dannocon accredito sul conto in 7 giorni lavorativi. Ascolta l'...Napoli di ieri sera, e puntuale arriva la convocazione dell'azienda da parte del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Martedì 10 si occuperà della questione, e all'incontro con i r ...