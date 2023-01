La Primavera torna in campo al “Fabbri” nel derby contro il Parma

Leggi su seriea24

(Di sabato 14 gennaio 2023) Riprende il Campionato2 dopo la sosta natalizia ed è subito big match per i biancazzurri, che sabato 14 gennaio attendono ilal Centro Sportivo “G.B.”. La SPAL occupa attualmente il terzo posto in classifica a quota 26 punti, mentre i gialloblù sono in seconda posizione con quattro lunghezze di vantaggio. Una sfida al vertice per i giovani spallini di mister Vito Grieco, che potranno dare continuità alla vittorial’Albinoleffe ed al pareggio in casa del Venezia. Per questo match saranno disponibili anche i neo biancazzurri Giulio Carrozzo, attaccante classe 2004 proveniente dal Lecce, e Panagiotis Karagiorgis, difensore centrale di origini cipriote classe 2005 arrivato dall’A.S. Roma.inanche l’Under 17 di mister Filippo Pensalfini che sarà ...