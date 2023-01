La peggiore sconfitta della Juventus nella storia | ve la ricordate? Da brividi

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 14 gennaio 2023) Andiamo a ricordare la più brutta; una partita destinata a restarememoria dei bianconeri. In questa stagione laha vissuto una vera e propria altalena di emozioni; dopo le difficoltà dei primi mesi, i bianconeri sembrano aver trovato la giusta strada per essere protagonisti in questo 2023. Nel cammino dei ragazzi di Allegri, però, resta vivo il ricordo di unamolto pensante. Parliamo del quattro a tre in casa del Benfica che ha certificato l’uscita dalla Champions e la “retrocessione” in Europa League. Il punteggio venne reso meno pesante grazie all’ingresso di Iling Junior capace di creare diversi problemi alla difesa dei portoghesi. JuvedipendenzaCome detto, dunque, contro il Benfica è ...