La lite ferocissima tra Sgarbi e Morgan | divorzio in chat | «Mi ha accoltellato e umiliato…» Il critico | «Sei un topo…»

Leggi su open.online

(Di sabato 14 gennaio 2023) È finita con undi fatto trae Vittoriounascoppiata in, dove ci sono politici, giornalisti e intellettuali, con una serie di espulsioni a raffica da parte del cantante a cominciare da diversi esponenti Pd, poi Diego Fusaro e molti altri considerati vicini ald’arte, e infine lo strappo tra i due ormai ex amici. Come riporta Mow, lo scontro si è consumato ieri 13 gennaio nel gruppo Whatsapp Rinascimento dissoluzione conclusosi con l’espulsione dal gruppo da parte didello stessopoco dopo le 20. Tutto nasce da una discussione su Luigi Tenco, ovvero da una lettera scritta da5 anni fa alla nipote del cantautore, Patrizia, che è stata pubblicata dal sito Mow il 7 gennaio ...