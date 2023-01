La Ligne - La Linea invisibile | la clip del nuovo film con Valeria Bruni Tedeschi in anteprima

Una clip in esclusiva di La- Lainvisibile, il nuovo film di Ursula Meier che arriverà al cinema dal 19 gennaio ...Dischi e spartiti lanciati con violenza contro un muro. I primi si frantumano, i secondi si disperdono. E' la potentissima sequenza d'apertura " girata al ralenti " de Lainvisibile (La), film di Ursula Meier , visto in concorso a Berlino e alla Semaine a Cannes vincitore del Premio Fice Cinema Europeo , che costruisce una solida e sfumata tensione ...Una clip in esclusiva di La Ligne - La Linea invisibile, il nuovo film di Ursula Meier che arriverà al cinema dal 19 gennaio 2023 ...Oltre ai cookies necessari, con il tuo consenso, potremmo utilizzare cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti p ...