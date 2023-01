La lezione del Maradona | tifosi juventini spalla a spalla con i napoletani – FOTO

(Di sabato 14 gennaio 2023) Napoli-Juve c’è una immagine emblematica,senza che ci sia stato alcun problema. La rivalità sportiva tradel Napoli e della Juve è risaputa, ma fino a quando resta nell’alveo della goliardia e dello sfottò ha un senso. Perché la rivalità non deve mai tramutarsi in odio e violenza. Anche da questo punto di vista è arrivata un’altra vittoria del Napoli: quella del tifo. Sessantamila cuori ad inneggiare per la squadra azzurra, con qualche sfottò del tipo: “Chi non salta juventino è“, ma senza inneggiare a stragi e morti, come fanno in quasi tutti gli stadi d’Italia, chiedendo al Vesuvio di disseminare distruzione. Ma c’è una immagine bellissima che può diventare simbolo di Napoli-Juve: quella di due ragazzini con la maglia della Juve proprio di fianco ad un altro ragazzino ma con la ...

