La Jeep Avenger nella storia | Auto dell’Anno 2023

(Di sabato 14 gennaio 2023) Laha già fatto la. A pochi mesi dalla presentazione al Salone di Parigi (dove aveva già convinto tutti) il primo modello totalmente elettrico dell’azienda statunitense si è aggiudicato il titolo di Car of the Year. Si tratta del primo successo in assoluto ottenuto dal brand di Detroit a questa manifestazione.

ha vinto il Car of the Year 2023 . Noi, però, volevamo sapere anche le preferenze della nostra community. Più che del giudizio dei giornalisti che hanno fatto parte della giuria, ci ...Primo veicolo dell'ex FCA a beneficiare delle nuove piattaforme condivise con il gruppo è stato, l'inedito crossover compatto lanciato dal brand americano qualche mese fa. Sfrutta ...La Jeep Avenger premiata come Car of the Year 2023. Nel secondo trimestre dell'anno partiranno le prime consegne del SUV.Pur essendo un marchio storicamente votato all’avventura e al fuoristrada, in coerenza con il suo programma “Zero Emission Freedom”, Jeep sta anticipando la mobilità del futuro, e ha annunciato un pia ...