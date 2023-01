La gente vuole la verità su Emanuele Orlandi | grande folla al sit-in | GUARDA

(Di sabato 14 gennaio 2023) Alcune centinaia di persone hanno gremito largo Giovanni XXIII, tra San Pietro e Castel Sant'Angelo, per il sit-in in ricordo di Emanueladi cui proprio quest'anno ricorreranno i 40 anni dalla scomparsa. Giusto qualche giorno fa il Vaticano ha annunciato per la prima volta l'apertura di indagini sulla sparizione della giovane cittadina vaticana. "Tre papi volenti o nolenti stanno in questa storia di mia sorella Emanuela, sono Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. Dopo 40 anni il Vaticano ha deciso di aprire per la prima volta un'inchiesta sul rapimento di Emanuela. È la prima volta. Loro hanno detto di non aver mai fatto alcuna indagine, perché mia sorella è stata rapita sul suolo italiano", le parole di Pietro, fratello di Emanuela, presente al presidio con l'avvocato della famiglia Laura Sgrò che lunedì manderà una richiesta di ...

