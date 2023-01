La Feldi Eboli passa in Sardegna | 1-2 al Monastir 360 GG

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSecondo successo del 2023 per la, che porta a casa ancora una vittoria in trasferta. Dopo aver espugnato la Sicilia la scorsa settimana, ora è la volta della, con le volpi che completano il tour isolano di vittorie grazie all’1-2 rifilato al360 GG. Una gara, a dispetto del risultato, quasi mai in discussione con gli avversari che hanno raramente impensierito davvero le volpi. I ragazzi di Samperi mettono le cose in chiaro sin dai primi minuti quando Baroni scheggia la traversa con un tiro violento da posizione defilata. La rete è nell’aria e arriva dopo 5 minuti di gioco grazie al neopapà Selucio che porta in vantaggio i rossoblù. Le volpi continuano a spingere e solo le grandi parate di Timm tengono in vita i sardi sui tentativi dei vari Luizinho, Guilhermao e ...

Sguardo alla classifica, gli uomini di mister Basile occupano il quinto posto in classifica, con 28 punti all'attivo, alla pari della Came Dosson e della. All'orizzonte c'è un girone di ...Rimane così invariata la testa della classifica, con Napoli che guida, dopo 15 giornate, con 37 punti, seguita da Olimpus Roma con 31 e dal gruppetto Came Dosson,e Sandro Abate a 28.