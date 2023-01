La difesa di Donald Trump dall’accusa di stupro | «Non conosco quella donna | penso che sia pazza»

(Di sabato 14 gennaio 2023) Nel giugno 2019 la giornalista statunitense Elizabeth Jean Carroll aveva pubblicamente accusato l’allora presidente degli Stati Unitidi violenza sessuale. Tre anni dopo Carroll ha portato in tribunale il tycoon accusandolo die diffamazione. Lo aveva fatto in base dell’Adult Survivors Act, ovvero una legge statale che consente alle vittime didi fare causa anni dopo la violenza subita. Lo scorso ottobreha testimoniato nel processo, anche se le sue dichiarazioni sono diventate pubbliche soltanto ieri. E ha risposto a Carroll insultandola: «Non lasia malata. Malata mentalmente», ha detto. E poi: «Ha detto che le ho fatto qualcosa che non è mai successo. Non c’è stato mai nulla con questa». ...

