La Cremonese esonera Alvini | 5° cambio in panchina in A

(Di sabato 14 gennaio 2023) PALERMO (ITALPRESS) – Si chiude dopo 18 giornate l'esperienza diMassimilianoalla guida della. Fatale lasconfitta allo “Zini” contro il Monza per il 52enne tecnico che agiugno era stato chiamato a guidare i neopromossi grigiorossi alposto di Pecchia. Nella sua prima stagione in serie A,lascia laall'ultimo posto con appena 7 punti, frutto di altrettanti pareggi, e zero vittorie. “U.S.comunica di aver sollevato Massimilianoe il suo staff dalla conduzione tecnica della prima squadra. Il club grigiorosso desidera ringraziare l'allenatore e i suoi collaboratori per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto nel corso di questi mesi” si legge nella nota del club.Dopo 18 giornate diventano così ...

Fanpage.it

... decide di cambiare la guida tecnica: il club del presidente Grassil'uomo dell'accoppiata ... Gli azzurri battono Torino,, Bologna, Roma e Sassuolo in campionato e rifilano molteplici ...... ultima in classifica, e cheGiampaolo, ancora una volta esonerato e ancora una volta fallimentare nella sua gestione. In coda sarà lotta tra Verona, Lecce,, Samp, Bologna, ... La Cremonese esonera Alvini: squadra ultima, non ha mai vinto una ... E' finita l'avventura di Massimiliano Alvini sulla panchina della Cremonese. La sconfitta interna contro il Monza è costata l'esonero al tecnico dei grigiorossi, sempre più in fondo alla classifica di ...Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito, la Cremonese ha ufficializzato l'esonero di Massimiliano Alvini: "U.S. Cremonese comunica di aver sollevato Massimiliano Alvini e il ...