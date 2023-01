La Cremonese esonera Alvini | 5° cambio in panchina in A

(Di sabato 14 gennaio 2023) PALERMO (ITALPRESS) – Si chiude dopo 18 giornate l’esperienza diMassimilianoalla guida della. Fatale lasconfitta allo “Zini” contro il Monza per il 52enne tecnico che agiugno era stato chiamato a guidare i neopromossi grigiorossi alposto di Pecchia. Nella sua prima stagione in serie A,lascia laall’ultimo posto con appena 7 punti, frutto di altrettanti pareggi, e zero vittorie. “U.S.comunica di aver sollevato Massimilianoe il suo staff dalla conduzione tecnica della prima squadra. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e i suoi collaboratori per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto nel corso di questi mesi” si legge nella nota del club.Dopo 18 giornate diventano così ...

Sport Fanpage

Nella sua prima stagione in serie A, Alvini lascia laall'ultimo posto con appena 7 punti, frutto di altrettanti pareggi, e zero vittorie. "U. S.comunica di aver sollevato ...... decide di cambiare la guida tecnica: il club del presidente Grassil'uomo dell'accoppiata ... Gli azzurri battono Torino,, Bologna, Roma e Sassuolo in campionato e rifilano molteplici ... La Cremonese esonera Alvini: squadra ultima in Serie A, non ha mai vinto una partita Massimiliano Alvini non è più l'allenatore della Cremonese. L'ex tecnico del Perugia, alla prima avventura in Serie A, è stato sollevato dall'incarico ...Salta un’altra panchina di Serie A: Massimiliano Alvini non è più l’allenatore della Cremonese. Il tecnico toscano lascia il club dopo 6 mesi dall’ingaggio per sostituire il parente Pecchia. La sconfi ...