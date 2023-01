La creatività collegiale di Family First apre Milano Moda Uomo

Leggi su panorama

(Di sabato 14 gennaio 2023) It's not gender that makes a; it's love. You don't need a mother and a father; you don't necessarily even need two parents. You just need someone who's got your back. Le parole di Jodi Picoult, scandite da una voce maschile, accompagnano i primi look della collezioneper il prossimo autunno/inverno, presentata durante la prima giornata di. Giorgio Mallone, direttore creativo del brand, dà vita a un nuovo neologismo, «crewativity», la ricerca di un’eleganza destinata a coloro che si sentono parte di qualcosa. Che sia una coppia, un clan, una squadra. I modelli passano così dallo sfilare da soli al calcare la passerella in coppia, perché come detta il motto di: «f you want to go fast, go alone. If you ...