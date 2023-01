La Cina di Xi Jinping ha deciso di puntare sulle rinnovabili

(Di sabato 14 gennaio 2023) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 55 di We – World Energy, il magazine di Eni Mentre dopo la Cop di Sharm el Sheik proseguono le discussioni sul clima globale e il mondo affronta una grave crisi energetica che colpisce ciascun paese in modo diverso, molti temono che l’interesse dellaper le questioni climatiche stia svanendo. Tuttavia, sebbene lasi trovi di fronte a grandi sfide per la sicurezza energetica e il carbone sia divenuto una soluzione a breve termine, il progresso tecnologico e la rapida espansione industriale delle energiee dei veicoli elettrici godono di un nuovo slancio. In quanto pilastro centrale della strategia industriale cinese, la tecnologia a basse emissioni di carbonio continuerà a trasformare l’economia della nazione proiettandola verso una direzione più pulita, ...

Il carbone rappresenta una soluzione a breve termine per affrontare l'enorme sfida della sicurezza energetica, ma le tecnologie a basse emissioni di carbonio restano il pilastro centrale della strateg ...