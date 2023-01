La bomba sporca e l’avvelenamento di acquedotti Piani di attentati anche in Italia

Leggi su formiche

(Di sabato 14 gennaio 2023) Domenica otto gennaio, un’operazione antiterrorismo nello stato tedesco del Nord-Reno Westfalia ha portato all’arresto di un cittadino iraniano e di suo fratello poiché sospettati dellaficazione di un attentato con la ricina, agente altamente tossico, classificato come arma biologica dalla legislazione tedesca. Non è la prima volta che il piano di un attentato alla ricina viene sventato in Europa. Già nel 2018 in Germania sempre nel Nord-Reno Westfalia un cittadino tunisino venne arrestato perche in possesso di più di ottanta milligrammi di ricina ottenuta utilizzando semi della pianta di ricino ed un semplice macinacaffè nel proprio garage di casa, trasformato in un laboratorio chimico improvvisato. L’arrestato vennetrovato in possesso di acetone ed altro materiale utile per confezionare un ordigno improvvisato di natura biologica, ...