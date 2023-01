La Asl non demorde col pronto soccorso | il bando per 15 medici a tempo indeterminato

(Di sabato 14 gennaio 2023) E ancora: a ottobre la Asl ha indetto un avviso di mobilità volontaria nazionale tra amministrazioni pubbliche non ancora pubblicato sul bollettino ufficiale regionale e sulla gazzetta ufficiale ...

E ancora: a ottobre laha indetto un avviso di mobilità volontaria nazionale tra amministrazioni pubblicheancora pubblicato sul bollettino ufficiale regionale e sulla gazzetta ufficiale ...... che guida il dipartimento di Salute mentale dellaRoma 1, e fa impressione: diecimila . Abbonati per leggere anche Leggi anche Carenza di psichiatri, Daniele Mencarelli: " Lo Statoci lasci ...Una strada “obbligata” quella imboccata dalla Asl di Viterbo che da quasi quattro anni cerca, invano, di assumere medici al pronto soccorso. Obbligata ma temporanea: l'azienda ...Non usa mezzi giri di parole la sezione lucchese di Azione per definire la politica sanitaria della nuova giunta Pardini. Il primo cittadino di Lucca è ad oggi anche il presidente della conferenza ...