Kvaratskhelia è tornato | zittisce le critiche | i voti in pagella dopo Napoli-Juve

(Di sabato 14 gennaio 2023) Iinesaltano Kvicha: il georgiano autore di un gol e due assist allo stadio Maradona.subitoil gol ha zittito chi lo ha criticato ingiustamenteappena due partite non proprio alla sua altezza. Il georgiano è stato pesantemente preso di mira, nonostante a 21 anni e nel primo anno di Serie A, abbia già imboccato la strada giusta per crescere al meglio. Sicuramente può migliorare, sicuramente con Inter e Sampdoria non ha brillato, ma lerivolte asono state veramente ingenerose.: ladiEcco i...

(un gol e partecipazione in altri 3) e Osimhen (doppietta e assist) sono stati ... Invece,in campo, ha dilagato, facendone altri 3 e palleggiando in bellezza con una sicurezza ...Tutti erano all'altezza, in quel Napoli" - 10. Disegna il perimetro del primo gol: ... Ma quella sera urlò forte: 'sono!'. Come quando in cielo spariscono le nuvole e uno squarcio ...I voti in pagella dopo Napoli-Juve esaltano Kvicha Kvaratskhelia: il georgiano autore di un gol e due assist allo stadio Maradona.I tre dietro sono andati ripetutamente in difficoltà, condizionati dalla loro velocità ma complice anche la serata magica di Osimhen e Kvaratskhelia ... se adesso i punti da recuperare sulla vetta ...