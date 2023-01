Kiev | ' È ora che papa Francesco visiti l' Ucraina'

Agenzia ANSA

Mentre l'accerchiamento di Bakhmut è stato completato el'esercito russo inzierà identico massacro di ucraini avvenuto a Soledar, il regime diassicura che sta resistendo su tutti i fronti, ..."Se così sarà non vedremo l'di ricevere la visita di Papa Francesco e sicuramente questo sarebbe un contributo molto importante per la fine della guerra. Per quanto riguarda invece la sua visita ... Kiev, almeno 9 morti a Dnipro, anche una 15enne - Ultima Ora Nuova pioggia di missili russi sull'Ucraina, nel giorno in cui il premier britannico Rishi Sunak ha annunciato che Londra fornirà a Kiev ...Il capo dell'Ufficio del presidente ucraino ringrazia per il sostegno, e attenda la visita della Premier: nove le vittime a Dnipro ...