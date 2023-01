Agenzia ANSA

le feroci battaglie per Soledar". A dirlo è la viceministra della Difesa dell'Ucraina, Hanna Malyar, in un messaggio su Telegram. "I nostri soldati respingono i continui attacchi del nemico,...le esplosioni a, già iniziate questa mattina, e dove da alcune ore risuona l'allarme aereo. Colonne di fumo si elevano nella capitale ucraina, anche nei pressi della stazione centrale. Kiev, continuano le feroci battaglie per Soledar - Europa Mosca avverte il premier britannico: «Gran Bretagna sempre più coinvolta nel conflitto, trascura le vite dei cittadini ucraini» ...ROMA, 14 GEN - "Continuano le feroci battaglie per Soledar". A dirlo è la viceministra della Difesa dell'Ucraina, Hanna Malyar, in un messaggio su Telegram. "I nostri soldati respingono i continui att ...